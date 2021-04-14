Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, bu ülkedeki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler ve ittifakın Afganistan politikasının görüşüldüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı
14.04.2021 - 21:08 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının Afganistan gündemli çevrim içi toplantısına katıldı.
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