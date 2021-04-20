Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.