Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
21.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
784441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784441.aspx
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