Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
01.05.2021 - 22:43 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
787078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787078.aspx
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