Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yönelik hakaret içerikli söylemleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı bir kereye mahsus olmak üzere affettiğini açıklayarak yaklaşık 4 milyon 460 bin TL’lik tazminattan vazgeçti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler üzerine talep edilen tazminatların tutarı 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişiyordu.

EN YÜKSEK DAVANIN TAZMİNATI 1 MİLYON TL

Tazminat miktarı açısından en yüksek tutarın olduğu 1’er milyondan 3 dava bulunuyordu. Bu davaların konuları ise Kılıçdaroğlu’nun Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak Erdoğan’ı göstermesiydi. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları da benzer bir diğer davanın konusuydu.

“KILIÇDAROĞLU KIYMET BİLMİYOR”

Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına değinilen konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde Erdoğan, bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helalleş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.