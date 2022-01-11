Türkiye Gazetesi

Polis Akademisi Başkanlığı 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı.

164 BİN 842 ADAY BAŞVURDU

POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

Bakan Soylu açıkladı: POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

27. Dönem POMEM başvuruları başladı 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları başladı. Polis Akademisi, 27.Dönem POMEM aday başvuru, seçme ve değerlendirme kılavuzunu yayınladı.

POMEM sonuçları açıklandı Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan POMEM sınavı sonuçları açıklandı.