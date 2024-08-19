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Adıyaman'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Çınar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Doyran Köyü yakınlarında bir evin önünde aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan 23 yaşındaki Mustafa Çınar, elektrik akımına kapıldı.

Adıyaman'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi - 1. Resim

Makineden kaynaklandığı tahmin edilen elektrik akımına kapılan Çınar, yakınları tarafından araca bindirilerek hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Mustafa Çınar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çınar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Çınar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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