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Adıyaman'da yaşları küçük çocuklar 35 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da yaşları küçük çocuklar 35 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, yaşı küçük bir grup çocuk 35 yaşlarındaki kişiye saldırarak tekme tokat dövdü. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman’da yaşları 13-14 olarak değişen yaklaşık 5 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 35 yaşlarındaki Yusuf D., isimli kişiye saldırdı.

Küçük çocukların saldırısına uğrayan Yusuf D., tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burada tedavi altına alınan Yusuf D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların neden saldırdığı ise araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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