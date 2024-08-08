Adıyaman'da yaşları küçük çocuklar 35 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü

Adıyaman’da, yaşı küçük bir grup çocuk 35 yaşlarındaki kişiye saldırarak tekme tokat dövdü. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir’de bir teknenin buzluğunda kadın cesedi çıkmıştı! Ölüm nedeni belli oldu

İzmir’de bir teknenin buzluğunda kadın cesedi çıkmıştı! Ölüm nedeni belli oldu

Adıyaman’da yaşları 13-14 olarak değişen yaklaşık 5 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 35 yaşlarındaki Yusuf D., isimli kişiye saldırdı.

Küçük çocukların saldırısına uğrayan Yusuf D., tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burada tedavi altına alınan Yusuf D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların neden saldırdığı ise araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.