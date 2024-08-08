İzmir’de bir teknenin buzluğunda kadın cesedi çıkmıştı! Ölüm nedeni belli oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme:

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İzmir’de dün balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin içerisindeki derin dondurucuda kadın cesedi bulunmuştu. İlk tespitlere göre genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili tekne sahibi, karısı ve bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.