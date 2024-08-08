İzmir’de bir teknenin buzluğunda kadın cesedi çıkmıştı! Ölüm nedeni belli oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir’de dün balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin içerisindeki derin dondurucuda kadın cesedi bulunmuştu. İlk tespitlere göre genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili tekne sahibi, karısı ve bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, dün Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir teknenin derin dondurucusu içerisinde ceset bulundu.
Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü iddia edildi.
ŞAHISLARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan tekne sahibinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.
Tekne sahibi Şenol A., devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı