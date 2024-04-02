AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada

31 Mart yerel seçimlerini ikincilikle bitiren AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devam eden toplantının gündeminde seçim sonuçları var...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.00 itibarıyla başladı.

MYK GÜNDEMİNDE SEÇİM SONUÇLARI VAR

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantının ana gündemini yerel seçim sonuçları oluşturuyor. Toplantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTIDA

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

MYK'DA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Seçimde alınan kötü sonuç AK Parti’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Erdoğan'ın hem MKYK’da hem de MYK’da köklü bir değişime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.