İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada

AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada

Düzenleyen:
- Güncelleme:
AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada

Gündem Haberleri

31 Mart yerel seçimlerini ikincilikle bitiren AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devam eden toplantının gündeminde seçim sonuçları var...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.00 itibarıyla başladı.

MYK GÜNDEMİNDE SEÇİM SONUÇLARI VAR

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantının ana gündemini yerel seçim sonuçları oluşturuyor. Toplantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada - 1. Resim

KABİNE TOPLANTIDA

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

MYK'DA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Seçimde alınan kötü sonuç AK Parti’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Erdoğan'ın hem MKYK’da hem de MYK’da köklü bir değişime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Termik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı - GündemTermik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin...Özgür Özel'den Van'da başkanlığın AK Parti'ye verilmesine tepki - GündemÖzel'den Van'da başkanlığın AK Parti'ye verilmesine tepkiİmamoğlu'ndan Gayrettepe'deki faciaya ilişkin son açıklama: İçeride kaçak inşaat yapılıyormuş! - Gündemİmamoğlu'ndan Gayrettepe'deki faciaya ilişkin son açıklamaVan'da başkanlık AK Parti'ye geçti, DEM Partililer ile polisler arasında olaylar çıktı - GündemVan'da DEM Partililer ile polisler arasında olaylarAK Parti'den 15 sandığa itiraz! Şanlıurfa Hilvan'da seçimler yenilenecek - GündemŞanlıurfa Hilvan'da seçimler yenilenecekTBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacak - GündemTBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacakHatay, Kırklareli, Kozan, Emet, Beykoz, Hilvan... Seçim sonuçlarına peş peşe itirazlar - Gündem2 il, 4 ilçe, 1 belde için seçim sonuçlarına itirazVan'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti - GündemVan'da başkanlık AK Parti'ye geçtiOy sayıları eşit çıkmıştı... Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek - GündemBelediye Başkanı bu yöntemle belirlenecek!Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - GündemLüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...