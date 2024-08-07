Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Akdeniz açıklarında 3,7 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 22.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz açıklarında korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

AKDENİZ 3,7 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 3,7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Korkutan depremin ardından veriler paylaşıldı.

Saat 22.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

KANDİLLİ 3,6 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremi Girit Adası açıklarında olarak belirledi. Şiddetini ise 3,6 büyüklüğünde açıkladı.

Kandilliye göre deprem saat 22.07'de ve yerin 2,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.