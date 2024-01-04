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    Askerde telefon yasak mı 2024? Askerde akıllı, kameralı, tuşlu, radyolu cep telefonu yasak mı?

    Askerde telefonu yasak mı, değil mi 2024? Kameralı, tuşlu, radyolu, akıllı… | Askere gitmeye hazırlanan kadrolu ve bedelli erler askerde cep telefonu kullanmak yasak mı değil mi merak ediyor. Askerde telefon yasağı kalktı mı serbest mi sorusu da araştırılıyor. Peki, askerde kameralı, tuşlu, radyolu, akıllı telefon yasak mı? İşte detaylar…

    Askerde telefon yasak mı 2024? Askerde akıllı, kameralı, tuşlu, radyolu cep telefonu yasak mı?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Askerde cep telefonu yasak mı? Askerde akıllı, kameralı cep telefonu kullanmak yasaktır. Güvenlik zafiyetine sebep olabileceği için askeriyeye telefon sokulmasına izin verilmez. Askerde telefon yasak mı merak edenler için işte son durum!

    ASKERDE TELEFON YASAK MI 2024?

    Askerde telefon kullanımı bazı sınırlamalar ile serbesttir. Erbaş ve erler için mesai saatleri içerisinde telefon kullanmaları, telefon görüşmesi yapmaları yasaktır. Ayrıca askeriyeye kameralı, ses veya görüntü kaydı yapabilen, internet bağlantısı olan cep telefonlarının girişi yasaktır.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde 12 askerin şehit edildiği terör saldırısının detaylarını açıklayarak iddialara cevap vermiş, "Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?" sorusu da şu ifadelerle yanıtlanmıştı:

    "Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır."

    'ÖZELLİKLE OPERASYON BÖLGELERİ İÇİN...'

    Bugün MSB'de yapılan bilgilendirme toplantısında da bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Askerlik
    Haberler > Gündem > Askerde telefon yasak mı 2024? Askerde akıllı, kameralı, tuşlu, radyolu cep telefonu yasak mı?
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