Askerde telefon yasak mı 2024? Askerde akıllı, kameralı, tuşlu, radyolu cep telefonu yasak mı?

4 Ocak 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 15:17

Askerde cep telefonu yasak mı? Askerde akıllı, kameralı cep telefonu kullanmak yasaktır. Güvenlik zafiyetine sebep olabileceği için askeriyeye telefon sokulmasına izin verilmez. Askerde telefon yasak mı merak edenler için işte son durum!

ASKERDE TELEFON YASAK MI 2024?

Askerde telefon kullanımı bazı sınırlamalar ile serbesttir. Erbaş ve erler için mesai saatleri içerisinde telefon kullanmaları, telefon görüşmesi yapmaları yasaktır. Ayrıca askeriyeye kameralı, ses veya görüntü kaydı yapabilen, internet bağlantısı olan cep telefonlarının girişi yasaktır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde 12 askerin şehit edildiği terör saldırısının detaylarını açıklayarak iddialara cevap vermiş, "Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?" sorusu da şu ifadelerle yanıtlanmıştı:

"Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır."

'ÖZELLİKLE OPERASYON BÖLGELERİ İÇİN...'

Bugün MSB'de yapılan bilgilendirme toplantısında da bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" dedi.