Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı

Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya yapılan bir düğün çok konuşuldu. Rusya’da tanışan Türk genci Alperen Akar ile Yakutistanlı Kristina Grigoreva’ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlenme kararı alan genç çiftin düğünleri Türkiye'de Akar'ın memleketi Amasya'da Türk ve Yakut geleneklerine göre yapıldı.

Amasya’da dikkat çeken bir düğün yapıldı. Rusya’da tanışan Türk genci Alperen Akar ile Yakutistanlı Kristina Grigoreva evlenme kararı aldı. Düğün Türk ve Yakut geleneklerine göre yapıldı.

Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı - 1. Resim

Nikahın ardından pasta kesip dans eden çift sonrasında Yakutistan geleneklerini yansıtan gelinlik ve damatlık giydi. Çiftin renkli düğününe Yakut gelenekleri damga vurdu.

Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı - 2. Resim

Gelinin ailesi ile yakınları ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabaları ve düğüne gelenlerle birlikte oynadı. Damat tarafı Yakutça diliyle çalınan müziğe, gelinin yakınları ise erik dalı şarkısı ile oyun havalarına tempolarıyla uyum sağlamaya çalıştı.

Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı - 3. Resim

Çevre mühendisi eşiyle Moskova'da yüksek lisans eğitimi alırken tanıştıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Alperen Akar, “Memleketim Amasya'da Yakut geleneklerine göre düğünümüzü yaptık. Yakutlar da bizden. Dilleri Türk dilleri ailesine girdiği için bize çok yakınlar. Ailesini de mutlu etmek istedik. Çok da güzel oldu” dedi.

Bu düğün çok konuşuldu! Amasya'ya Rus gelin geldi: Damada verilen hediye şaşırttı - 4. Resim

Ailesinin damada çeşitli hediyelerin yanı sıra özel üretim bıçak da verdiğine değinen 23 yaşındaki Kristina Grigoreva ise “Bu bıçak ailenin korunması içindir. O yüzden ailem bu hediyeyi Alperen'e verdi” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktıKahvaltı yaparken evleri küle dönen yaşlı çiftin gözyaşlarını kimse durduramadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - GündemHurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktıMerak ettiğiniz her şey burada! Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü rehberi - GündemBakanlık'tan maymun çiçeği virüsü rehberiAntalya'da bir sahilde erkek cesedi bulundu! - GündemSahilde erkek cesedi bulunmuştu! Kime ait olduğu ortaya çıktıDoktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - GündemGenç doktora acı veda...Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı - GündemKamyoneti açan ekipler şaşıp kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Danışma Meclisi Toplantısı'na bağlandı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Danışma Meclisi Toplantısı'na bağlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...