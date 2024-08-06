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Denizli'de şüpheli ölüm! Evinin önünde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de şüpheli ölüm! Evinin önünde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki adam, evinin önünde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz belli değilken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi.45 yaşındaki Hamit Yergin’den bir süredir haber alınamıyordu. Yergin evinin önünde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Yergin’in bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'de şüpheli ölüm! Evinin önünde ölü bulundu - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

45 yaşındaki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yergin’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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