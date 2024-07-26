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Feci kaza! Manisa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Feci kaza! Manisa&#039;da motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Feci kaza! Manisa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Ferhat Sarı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza! Manisa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Yaralılardan Ferhat Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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