Hatay, Kırklareli, Kozan, Emet, Beykoz, Hilvan... Seçim sonuçlarına peş peşe itirazlar

48 milyon seçmenin sandığa gittiği 31 Mart yerel seçimleri için itiraz süreci başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kırklareli Belediyesi, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesi, Adana'nın Kozan ilçesi, Kütahya'nın Emet ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi için başvuru yapıldı.

61 milyon 430 bin 934 seçmenin bulunduğu Türkiye'de, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri için yalnızca 48 milyon 256 bin 541'i sandığa giderek oyunu kullandı. Kullanılan oylardan 46 milyon 46 bin 499'u geçerli sayılırken, 2 milyon 210 bin 42 oy ise geçersiz olarak tutanaklara kaydedildi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 78,55 kayıtlara geçti.

Kritik seçimler için itiraz süreci de dün (1 Nisan) itibarıyla başladı. Şimdiye kadar 2 il, 4 ilçe ve 1 belde için başvuru yapıldı. İşte detaylar...

HATAY

CHP heyeti, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, İl Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçesi sundu.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Gökçen, şöyle konuştu:

"Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi ve aynı zamanda itirazların sürmesi, doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. İtiraz süreci devam eden bir süreç ama şimdiye kadar partili avukatlarımız, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz ve milletvekillerimiz süreci yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. İtiraz süreci boyunca biz bu başvuruların hepsini takip etmeye devam edeceğiz."

İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını ifade eden Gökçen, "3 bin 900'lerden gelen bir fark, itirazlarımız sonucunda 3 bin 287'ye kadar düşmüş durumda. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, çöpe gitmesine, hukuksuzlukla, usulsüzlükle ya da söylendiği gibi soru işaretleriyle ve şüpheyle karşıladığımız valinin 'görevimizin başındayız' fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla, bazı yıldırma çalışmalarıyla, Hatay'ın iradesinin bir şekilde gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı.

KIRKLARELİ

CHP, Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini teslim etti.

Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi. Yeniden sayım istediklerini belirten Terzi, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Öte yandan Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı da İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP tarafından sandıkların tamamının sayımı için itiraz edildi.

İtiraz sonrası Kesimoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Talebimiz 2019’daki gibi tekrar sayım" dedi.

Kesimoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kırklareli halkının iradesinin hiçbir şaibe altında kalmadan belli olması için bugün saat 14:15 itibariyle itiraz dilekçemizi İlçe Seçim Kurulu’na sunduk. Aynı Ekrem Başkanımızın söylediği gibi, ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Talebimiz 2019’daki gibi tekrar sayım."

Kırklareli'de kesin olmayan sonuçlara göre, Derya Bulut, 21 bin 173, Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 770 oy aldı. Kırklareli'de kullanılan 52 bin 945 oyun 51 bin 21'i geçerli, 1924 oy ise geçersiz sayıldı.

ADANA | KOZAN

Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisinin (BBP) ardından CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti.

CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.

Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın "seçilme şartlarını yerine getirmediğini" savunan Toplu, şöyle konuştu:

"YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz."

CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık" dedi.

BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.

KÜTAHYA | EMET

Kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Kütahya'nın Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Emet İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

İSTANBUL | BEYKOZ

AK Parti, İstanbul Beykoz'da İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.

ŞANLIURFA | HİLVAN

DEM Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verildi.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Türkiye genelinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla itiraz süreci de başladı. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 13 günlük bir takvimde sonuçlanmış olacak.

Buna göre sandık kurulu kararlarına itirazlar 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapabilecek. İlçe seçim kurulları, başvuruları 2 gün içinde yani 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak.

Buradan gelen itirazların reddine karar verildiğine ise iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek. Buradaki itiraz süresi ise 5 Nisan günü saat 17.00’de sona erecek. İl seçim kurullarının da karar vermek için önünde 2 günü var. Kurullar, 7 nisan Pazar gününe kadar başvuruları karar bağlayacak.

İtirazlar il seçim kurullarında kabul bulmazsa, başvurucuların son adresi YSK olacak. YSK sürecinde siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvuracak ve 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek. YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra, 13 Nisan tarihinde YSK tarafından duyurulacak.

Öte yandan, itiraz başvuruları son tarihe kadar giderse YSK bayramda mesai yapmış olacak.