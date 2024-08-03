Kadınlara kabusu yaşatmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Yakalandılar"

Olay geçtiğimiz aylarda Beyoğlu'nda yaşanmıştı. Bir eğlence mekanında üç kadın, mekanın kapatıldığını söyleyerek çıkmalarını isteyen çalışanlar tarafından darp edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

3 Haziran günü A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli üç kadın, Beyoğlu’nda bir eğlence mekanına gitti. Burada vakit geçiren iki kadına iş yeri çalışanları tarafından mekanın kapatıldığı uyarısı yapıldı.

Kadınlar ise cep telefonlarını şarj edip, biraz daha beklemek istediklerini söyledi. Bu durumu kabul etmeyen çalışanlar, kadınlara tepki göstererek gitmelerini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üç kadın çalışanlar tarafından darp edildi.

O ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"KADINA ŞİDDET UYGULAYAN HER KİM OLURSA AFFETMEYİZ"

Ekipler, mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.D.’nin 13, V.T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili X hesabından paylaşımda bulunan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün gönderisini alıntılayarak, ‘Gereği yapıldı, kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir’ ifadelerini kullandı.