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Haberler > Gündem > Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor

Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde son yıllarda oluşturulan lavanta bahçeleri, Yozgat’tan ve çevre illerde yaşayanların ilgi odağı haline geldi. Mor renge bürünen tarlalar, özellikle yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri kendine çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için eşsiz bir atmosfer sunan Lavanta Bahçesi, görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Salıncaklar, yemyeşil yapraklardan oluşan doğal tüneller ve baraj manzarasıyla bütünleşen alan, ziyaretçilerine adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor - 1. Resim

Mavi, yeşil ve mor tonlarının hâkim olduğu peyzaj, doğaseverlerin yanı sıra evlilik hazırlığında olan çiftlerin de uğrak noktası haline geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla lavanta bahçelerinde poz veren çiftler de görmek mümkün…

Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor - 2. Resim

Düğün çekimleri için Çekerek’teki lavanta bahçesini tercih eden Bayram Yarar, Sarıkaya Baraklı köyünden geldiğini söyledi. Yarar, "Düğünümüz oldu. Sosyal medyadan lavanta adasını gördük. Çok güzel. Denizi aratmıyor, deniz tadında bir yer, çok güzel manzaralı. Fotoğraf çektirmek için buraya geldik. Düğün yapan çiftlere de buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor - 3. Resim

"2 AYDA BİR GELİYORUM"

Ebrar Kaplan dayısının düğün çekimlerinde yardımcı olmak için lavanta adasında bulunduğunu ifade etti. Kaplan, "Yengem sosyal medya üzerinden Çekerek Lavanta Adası’nı görmüştü. Düğün çekimlerimizi orada yapmak istiyoruz, diye öneride bulundu. Biz de geldik çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Mor rüyalar gerçeğe dönüşüyor! Evlenecek çiftlerin yeni gözdesi: Manzarasıyla hayran bırakıyor - 4. Resim

Ahmet Şahan ise Çekerekli olduğunu ve İstanbul’da ikamet ettiğini belirtti. Şahan, "Memleketimizin güzel yerlerini gezmek için lavanta adasındayız. Çok güzel yerler var fotoğraf çekmek için, gezmek için. Ben İstanbul’da ikamet ettiğim halde her 2 ayda bir geliyorum memleketime” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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