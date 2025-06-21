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Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir'i TYT'ye bizzat götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Özgür Özel, CHP, TYT, YKS, Manisa, Yunusemre, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek’i sınava götüreceğini söylemişti. Özel, sözünü tutarak Nehir Zeyrek’i YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına bizzat getirdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den anlamlı bir destek geldi.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir'i TYT'ye bizzat götürdü - 1. Resim

Nehir Zeyrek’i sınav öncesinde yalnız bırakmayan annesi Nurcan Zeyrek’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce söz verdiği gibi sabah saatlerinde sınav merkezine geldi.

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir'i TYT'ye bizzat götürdü - 2. Resim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sınav öncesinde gençlerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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