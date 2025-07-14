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Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt’te kadın girişimci Selda Mülayim, kurduğu atölyede bölgedeki kadınlara hem meslek kazandırıyor hem de ekonomik gelir elde etmelerine imkan sağlıyor. Atölyede, kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, çantalar ve benzeri el emeği ürünler üretiliyor.

Atölyede, kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, çantalar ve benzeri el emeği ürünler üretiliyor.

Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar... - 1. Resim

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını hedefleyen Mülayim, atölyesinde kadınlara el işi ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitim veriyor. Eğitimlerin ardından üretime katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar... - 2. Resim

"SİİRTLİ KADINLARIMIZI ATÖLYEMİZE BEKLİYORUZ"

Kadınlara yönelik ücretsiz el işi kursları düzenleyen Selda Mülayim, haftanın belirli günlerinde atölyesinde kadınları ağırladığını belirtti. Mülayim, ‘'Yıllardır hayalini kurduğum işletmemi kadın girişimci olarak kurdum. Burada haftanın belli günleri ücretsiz olarak bayanlara kurs eğitimi verilmektedir. Kursumuzda kanserojen madde içermeyen örgü bebekler, anahtarlıklar, ve çantalar gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Bayanlar bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada ürünlerin satışını yapabiliyoruz. Sohbet edip kahve içip birbirleriyle güzel etkileşimde bulunuyorlar. Hem sosyal yaşıyorlar hem de dışarıdaki streste uzaklaşıp rahatlıyorlar. Siirtli kadınlarımızı aile ekonomisine katkıda bulunmaları için atölyemize davet ediyorum'' dedi.

Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar... - 3. Resim

Kursiyer Nurcan Akınay; haftada 2 gün örgü örmeye geldiklerini belirterek, "Burada örgü saatlerimiz oluyor. Sohbetimiz, çayımız, hocamızın güler yüzlülüğü asla eksik olmuyor. Bize de destek oluyor. Örgümüzü örüyoruz, satışlarımızı yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkımız oluyor. Hem de boş vakitlerimizi değerli geçirecek zamanlarımız oluyor'' şeklinde konuştu.

Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar... - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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