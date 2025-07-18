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Haberler > Gündem > Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı

Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı
Balıkçılık, Bilecik, Biyoloji, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kerim Çelikbilek adındaki bir vatandaş, Bilecik'te arkadaşlarıyla birlikte yakaladığı, en büyüğü 13 kilo olan devasa pullu sazanları yeniden suya bıraktı. Çelikbilek, “Herkes yakaladığı balıkları geri salsın. Çünkü göletimizde dışarıdan balık gelmiyor. Kendi anaç balıklarımız var, onları tutup fotoğraf ve video çektikten sonra tekrar suya bırakıyoruz” dedi.

Pelitözü Gölpark'ta kamp kuran Kerim Çelikbilek, Ertan Güney ve Hasan Hüseyin Karabulut, sabaha karşı oltalarındaki çan sesleriyle uyandı.

Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Her birinin oltasına sırasıyla 8, 9 ve 13 kilogram ağırlığında üç dev pullu sazan takıldı. Balıkları uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekmeyi başaran üçlü, bol bol fotoğraf çektikten sonra balıkları yeniden suya bıraktı.

Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek, "Salı gününden bugüne Pelitözü Gölpark'ta kamp kuruyoruz. Bursa İnegöl'den Ertan ve Kütahya'dan Hasan arkadaşlarımızla birlikte 3 gün biraz bizim için zor geçti. Dün gece bizim için çok güzeldi ve 3 tana pullu sazan tuttuk. Bu balıkları çıkararak ardından suya yeniden saldık. Buraya balık tutmaya gelen arkadaşlarımız tutukları balıkları götürmesinler. Herkes tutukları balıkları geri salsın. Çünkü bizim göletimizde balık yetişmiyor. Kendi anaç balıklarımız var, bunları tutup fotoğraf ve video çekinip tekrar salıyoruz. Bizim tek amacımız buraya gelen herkesten tek ricamız tuttuğumuz balıkları lütfen geri salın ki gelecek nesillere de balıklar ulaşsın, tek isteğimiz bu" dedi.

Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

"3 ADET BALIĞIMIZ VAR"

Ertan Güney ise, "3 adet balığımız var. İlk balık 70 santim 9 kilo civarı, ikinci balığımız 8 kilo civarında ve son balığımız 13 kilo civarı geldi. Bunları suyuna kavuşturduk. Biz avlarına saygı gösteren kişileriz" dedi.

Tam olarak 13 kilo! Gecenin sessizliğinde oltaya vurdu: Görenler gözlerine inanamadı - 4. Resim

13 kiloluk dev pullu sazanı tutan Kerim Çelikbilek son olarak balıkları göletten nasıl çıkardıklarını anlatarak, "Bizim göletimizde ot fazla olduğu için burada oltamıza gelen balığı botla 100-150 metre ilerden alıyoruz. Çünkü öbür türlü kıyıya getirmeye kalktığın zaman misina kopuyor, kanca balığın ağzında kalıp ona zarar verebiliyor. O yüzden biz her vuran balığa 2 kilo da olsa botla gidip uzaktan alıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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