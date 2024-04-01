Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu'ndan 2 dakikalık video

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme:

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Dün ülke genelinde yapılan yerel seçimlerde yeniden İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 dakikalık bir video paylaştı.