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Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu'ndan 2 dakikalık video

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün ülke genelinde yapılan yerel seçimlerde yeniden İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 dakikalık bir video paylaştı.

31 Mart yerel seçimleri dün ülke genelinde gerçekleşti.

YÜZDE 51 OY ALDI

Oyların yüzde 51'ini alan Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise oyların yüzde 39.60'ını aldı.

2 DAKİKALIK VİDEO PAYLAŞTI

Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 dakikalık bir video paylaştı. "Tam Yol İleri dedi İstanbul" notuyla paylaşılan videoda, aynı isimli bir şarkıya ve İmamoğlu'nun vatandaşlarla olan görüntülerine yer verildi.

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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