Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu'ndan 2 dakikalık video
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dün ülke genelinde yapılan yerel seçimlerde yeniden İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 dakikalık bir video paylaştı.
31 Mart yerel seçimleri dün ülke genelinde gerçekleşti.
YÜZDE 51 OY ALDI
Oyların yüzde 51'ini alan Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise oyların yüzde 39.60'ını aldı.
2 DAKİKALIK VİDEO PAYLAŞTI
Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 dakikalık bir video paylaştı. "Tam Yol İleri dedi İstanbul" notuyla paylaşılan videoda, aynı isimli bir şarkıya ve İmamoğlu'nun vatandaşlarla olan görüntülerine yer verildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi