13-16 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Vantilatör, 2'li Türk Kahve Makinesi ve Elektrikli Bisiklet raflarda yerini aldı
BİM 13-16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'e bahsi geçen tarihlerde Ocak-fırın-davlumbaz üçlüsü 8.950 TL ve 9.250 TL'ye BİM şubelerinde olacak. Sürgülü aspiratör 1.350 TL, valiz çeşitleri 749/849/949 ve 999 TL, izolasyonlu çanta 369 TL'ye satışa çıkarılacak.
BİM 13-16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER
Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL
Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL
Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL
Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi : 35 TL
Kurabiye 175 g: 75 TL
Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL
Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL
Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL
Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL
Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL
Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL
Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 Kg: 325 TL
Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL
Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL
Masaj Başlıklı Selülit Kremi : 299 TL
Metal Başlıklı Yüz Bakım Kremi: 279 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler/Beyazlar): 89 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül: 199TL
Deodorant: 159 TL
Maskara: 125 TL
Stick Allık: 125 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı: 69 TL
Şampuan 1000 ml: 79 TL
Ruj: 125 TL
Sıvı Sabun: 85 TL
Temizleme Jeli:125 TL
Pamuklu Patik Çorap: 39 TL
Turbo Siyah Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 8.950 TL
Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 9.250,00 TL
Blender Seti: 1.290 TL
Mikser: 1.290 TL
Doğrayıcı: 1.250 TL
Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge ve Paspas: 6.990 TL
El Blenderı: 790 TL
Tavan Vantilatörü: 699 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL
Ütü: 990 TL
Tost Makinesi: 1.690 TL
2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL
32" HD Ready Led TV: 4.290 TL
Cep Telefonu: 6.250 TL
Kablolu Mouse: 1.390 TL
Akıllı Saat: 599 TL
Kablosuz Hoparlör: 499 TL
Işıklı Tripod: 199 TL
Bluetooth Hoparlör: 399 TL
Dijital Panda Çizim Tableti: 199 TL
Akım Korumalı 3'lü: 399 TL
25 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 89 TL
Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
Emaye Közmatik: 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL
Buzluk Termos: 699 TL
Musluklu Piknik Termos: 349 TL
Buz Aküsü: 18,50 TL
Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL
Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası: 279 TL
Salata Servis Seti: 35 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 39 TL
Yaylı Masa Örtüsü Kıskaç 4'lü: 19,50 TL
3'lü Meşrubat Bardağı: 99 TL
3'lü Su Bardağı: 89 TL
6'lı Çay Bardağı: 109 TL
3'lü Kahve Yanı Su Bardağı: 59 TL
Karnıyarık Tenceresi: 399 TL
Çiçek Desenli Pasta Tabağı: 199 TL
Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı: 239 TL
Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL
Saklama Kabı Çeşitleri: 59/79/89 TLL
Cam Kupa: 109 TL
Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri: 129 TL
Renkli Cam Su Şişesi: 149 TL
Bambu Sunum Ürünleri: 169 TL
Yuvarlak Çerezlik: 159 TL
Metal Kulplu Bambu Hasır Sunumluk: 279 TL
Valiz Çeşitleri: 749/849/949/999 TL
Kadın-Erkek Pantolon Çeşitleri: 249/279 TL
Kaşkorse Takım Kadın: 289 TL
Erkek Pijama Takımı: 349 TL
Kalın Taban Terlik: 139 TL
Cep Secadesi: 79 TL
Spor Çanta: 279 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 369 TL
Termo Piknik Çantası ~25 L: 189 TL
Termo Piknik Çantası ~15 L: 169 TL
Termos Çanta ~8 L: 279 TL
Termo Piknik Çantası ~8 L: 149 TL
Termo Piknik Çantası ~4 L: 129 TL
Termo Sırt Çantası ~18 L: 339 TL
Yüz Havlusu ~50x70 cm: 75 TL
El Havlusu ~30x50 cm: 34,50 TL
Mutfak Bezi ~50x50 cm (2'li): 59,50 TL
Pvc Masa Örtüsü ~140x180 cm: 149 TL
Piknik Hasırı ~150x210 cm: 299 TL
Piknik Hasırı ~120x180 cm: 219 TL
Riminio Oturma Grubu 5 Parça: 7.999 TL
3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7.500 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL
Metal Ayakkabılık: 1.290 TL
Tek Kapaklı 5 Bölmeli Dolap: 1.550 TL
Ahşap Çocuk Yatağı: 999 TL
Oyuncak El Konsolu: 169 TL
Oto Çekici Araba: 219 TL
Konuşan Defne Bebek ~60 cm: 469 TL
Oyuncak Blok Küp Tak: 239 TL
Boyama Kitapları (Çeşitli): 19,50 TL
Latte Oturma Grubu Minderli 2'li: 3.950 TL
Queen Rattan Koltuk: 269 TL
Örgü Koltuk: 650 TL
Plastik Örgü Tabure: 109 TL
Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti: 1.190 TL
Katlanır Sehpa: 499 TL
Semaver: 999 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal: 795 TL
Oluklu Izgara Mangal: 595 TL
Emaye Katlanır Mangal: 695 TL
Mangal İçin Çelik Maşa: 449 TL
Pompalı Termos: 1.290 TL
Çelik Termos: 479 TL
Tutuşturucu Jel: 69 TL
Solar Dekoratif Bahçe Lambası: 399 TLL
Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 10'lu: 29 TL
Begonya Saksı: 49/75/99/29 TL