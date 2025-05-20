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A101'e Karavan ve Tiny House geliyor! 22 Mayıs 2025 Perşembe A101 aktüel kataloğu yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A101&#039;e Karavan ve Tiny House geliyor! 22 Mayıs 2025 Perşembe A101 aktüel kataloğu yayınlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 marketlerde 22 Mayıs 2025 Perşembe günü birbirinden kullanışlı ürünler geliyor. 22 Mayıs A101 markette onlarca indirimli ürün raflarda yerini alırken en dikkat çekeni ise Karavan ve Tiny House oldu. 22 Mayıs A101 markette hangi ürünlerde indirim var? İşte 22 Mayıs 2025 Perşembe A101 indirimleri...

22 Mayıs Perşembe günü A101 raflarında indirim ürünler yer alıyor. 22 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda; derin dondurucudan saç kesme makinesine, mikser ve blender’dan akıllı basküle kadar birçok ürün satışa çıkıyor.

Taşınabilir klimalar, kablosuz kulaklıklar ve powerbankler gibi teknolojik seçeneklerin dışında Tiny House’tan çekme karavana veya oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi A101 marketlerde yer alıyor.

22 Mayıs’tan itibaren yoğurttan deterjana, derin dondurucu ve saç kesme makinesinden mikser, blender ve basküle ya da kahvaltı ürünlerine kadar birçok çeşitte ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 22 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi…

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 2

A101 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İlk Yardım Kiti 55 TL

Flormar Color Master Stick Ruj 119 TL

Pure Korean Hidrojel Eriyen Yüz Maskesi 129 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 3

Nestle Damak Baklavalı Çikolata 59 TL

Evliya Dutti Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 69 TL

Optimum Nutrition Gold Standart Whey Protein Tozu 699 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 4

Kontrollü Bisiklet Pony 999 TL

Oyuncak Piknik Sepeti 169 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 5

No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 7

6500 Flat Tiny House 475.000 TL

4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Webesten Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 8

Samsung 50" 4K Smart Led TV 20.999 TL

HI-Level 32" HD ready Smart TV 5.499 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 9

12 V Akülü Vidalama Seti 949 TL

Geri Vitesli Çapa Motoru 16.499 TL

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 10

EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL,

A101’e Tiny House ve çekme karavan geliyor! İşte 22 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 11

Arzum Tost Makinesi 2.199 TL

Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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