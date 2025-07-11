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Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu
Dizi, Barış Arduç, Hande Erçel, Disney+, Final, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Disney+'nın popüler dizisi Aşkı Hatırla, her Çarşamba yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizi 8.bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacaktır. Aşkı Hatırla 8. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Yayın hayatına girdiği ilk günden bugüne kadar oldukça dikkat çeken Aşkı Hatırla dizisi 8.bölümüyle gündeme geldi. 

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 1. Resim

Aşkı Hatırla 1.sezonu toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Yaz sezonuna damga vuran romantik dizi, finale adım adım yaklaşmaktadır. Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? İşte merak edilen final tarihi...

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 2. Resim

AŞKI HATIRLA 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Romantik dram türündeki Aşkı Hatırla dizisinin 8. bölümü resmi olarak 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yayınlanacaktır.

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 3. Resim

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal senaryosuyla büyük beğeni toplayan Aşkı Hatırla 8. bölümüyle final yapacağı belirtildi.

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 4. Resim

AŞKI HATIRLA YAYIN TAKVİMİ

1-318 Haziran 2025
428 Haziran 2025
52 Temmuz 2025
69 Temmuz 2025
716 Temmuz 2025
823 Temmuz 2025 final bölümüdür

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 5. Resim

Disney+ tarafından duyurulan bilgilere göre, Aşkı Hatırla 1.sezonu 8  bölümden olacak şekilde planlandı. 

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 6. Resim

İlk sezonu ile hikayenin tamamlanacağı belirtilen Aşkı Hatırla dizisinin henüz 2.sezon onayı bulunmamaktadır.

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 7. Resim

Şu an için Aşkı Hatırla dizisinin tek sezon olduğu ve mini bir dizi formatında olduğu biliniyor.

Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu - 8. Resim

Aşkı Hatırla dizisi 18 Haziran 2025 tarihinde yayın hayatına başladı ve 23 Temmuz 2025 tarihinde final bölümüyle sezonu tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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