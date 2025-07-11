Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? Final tarihi merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 21:34 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 21:35 - Güncelleme:

Dizi, Barış Arduç, Hande Erçel, Disney+, Final, Haber

Disney+'nın popüler dizisi Aşkı Hatırla, her Çarşamba yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizi 8.bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacaktır. Aşkı Hatırla 8. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Yayın hayatına girdiği ilk günden bugüne kadar oldukça dikkat çeken Aşkı Hatırla dizisi 8.bölümüyle gündeme geldi. Aşkı Hatırla 1.sezonu toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Yaz sezonuna damga vuran romantik dizi, finale adım adım yaklaşmaktadır. Aşkı Hatırla 8. bölüm ne zaman? İşte merak edilen final tarihi... AŞKI HATIRLA 8. BÖLÜM NE ZAMAN? Romantik dram türündeki Aşkı Hatırla dizisinin 8. bölümü resmi olarak 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yayınlanacaktır. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal senaryosuyla büyük beğeni toplayan Aşkı Hatırla 8. bölümüyle final yapacağı belirtildi. AŞKI HATIRLA YAYIN TAKVİMİ 1-3 18 Haziran 2025 4 28 Haziran 2025 5 2 Temmuz 2025 6 9 Temmuz 2025 7 16 Temmuz 2025 8 23 Temmuz 2025 final bölümüdür Disney+ tarafından duyurulan bilgilere göre, Aşkı Hatırla 1.sezonu 8 bölümden olacak şekilde planlandı. İlk sezonu ile hikayenin tamamlanacağı belirtilen Aşkı Hatırla dizisinin henüz 2.sezon onayı bulunmamaktadır. Şu an için Aşkı Hatırla dizisinin tek sezon olduğu ve mini bir dizi formatında olduğu biliniyor. Aşkı Hatırla dizisi 18 Haziran 2025 tarihinde yayın hayatına başladı ve 23 Temmuz 2025 tarihinde final bölümüyle sezonu tamamlaması bekleniyor. İlgili Haber Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin