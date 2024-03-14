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Haberler > Haberler > Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta?

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi Ramazan boyunca hafta içi her gün 23.45'te ekranlara geliyor. TRT 1'in Ramazan özel dizisi Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesini anlatıyor. Aziz Mahmud Hüdayi dizisi saati, günleri ve oyuncuları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılmakta. TRT 1 ekranlarında Ramazan boyunca hafta içi her gün ekrana gelecek Aziz Mahmud Hüdayi dizisi gündeme geldi. Başrollerinde Rüzgar Aksoy, Cem Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor. 

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ: AŞKIN YOLCULUĞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Aziz Mahmud Hüdayi'nin hayatının anlatıldığı Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün 23.43'te TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ: AŞKIN YOLCULUĞU OYUNCULARI KİM? 

Rüzgar Aksoy - Aziz Mahmud Hüdayi

Cem Kurtoğlu - Üftade

Hakan Örge - Dilaver

Duygu Gürcan - Safiye

Tuğba Melis Türk - Zişan

Denizcan Kınacagil - MuhammedAziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ: AŞKIN YOLCULUĞU KONUSU NE? 

Aziz Mahmud Hüdayi ve Üftade'nin hikayesi anlatılıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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