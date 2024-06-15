Bayram namazından önce ve sonra neler yapılır, nasıl hazırlanılır? Bayram namazından önce bayramlaşılır mı?

Müslümanlar için bayramlar, sevinç ve birlik duygularının doruğa çıktığı özel zamanlardır. Bayram namazı da bu kutlu günlerin önemli bir parçasıdır. Ancak, bayram namazına hazırlık süreci ve sonrasındaki adımlar da ibadetin ruhuna uygun olarak ele alınmalıdır. İşte bayram namazına hazırlık ve sonrasındaki pratik bilgiler:

Bayram namazı önce ve sonrasında yapılması gerekenler, hazırlık aşamasına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Ancak, ibadetin manasını tam olarak kavrayabilmek için öncesinde ve sonrasında da belirli adımların takip edilmesi gerekir.

Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez.(Teberani)

BAYRAM NAMAZINA NASIL HAZIRLANILIR?

1. Dinî Yönden Hazırlık: Bayram namazına ruhani olarak hazırlanmak önemlidir.

Kalp ve niyetin temizlenmesi, ibadetin anlamını daha derinden hissetmeyi sağlar.

-Birkaç sayfa Kuranı Kerim okuması,

-Namaza giderken yavaşça tekbir getirilmesi,

-Bayram Namazından önce Ramazan ayına özel fitrelerin verilmesi iyidir.

-Kurban Bayramı’nda Bayram namazı öncesinde bir şey yememek, namaz sonrası kesilen kurbanın etinden yenmesi Hazret-i Peygamber’imizin sünnetindendir.

-Dargınların barıştırılması önemlidir.

-Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin!

-Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! -

-Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir. [Buhari]

-Müslümana üç günden fazla dargın duran, Cehenneme gider. [Nesai]

-Birbirine dargın iki kimseden, hangisi önce selam verirse, günahları affolur. Verilen selamı öteki almazsa, bu selamı melekler alır. Selam almayan kimseye de şeytan, sevinerek iltifatta bulunur. [İbni Ebi Şeybe]

-Müminin kardeşine üç günden çok dargın durması caiz değildir. Üç gün sonra, ona selam verip hatırını sormalıdır. Onun selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur. [Ebu Davud]

2. Fiziksel Hazırlık: Temiz ve düzenli bir şekilde giyinmek, ibadet için fiziksel bir hazırlıktır. İbadet için temiz bir kıyafet seçmek, bu özel anı daha da anlamlı kılar.

-Tatlı (hurma veya şeker) yenilmesi,

-Güzel kokular sürülmesi,

-Misvak kullanılması,

-Güler yüzle selam verilmesi önemlidir.

3. Erken Kalkma ve Temizlenme: Bayram namazı için erkenden kalkmak, ibadete olan hazırlığı arttırır.

Gerekli temizliklerin yapılması da bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Gusül abdesti ve namaz abdesti almak bizleri fiziksel olarak temiz kılar.

4. Sabah Namazını Kılmak: Bayram namazından önce sabah namazını kılmak, ruhsal bir hazırlık ve temizlenme süreci olarak kabul edilir.

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA NELER YAPILIR?

1. Bayramlaşma ve İyi Dilekler: Bayram namazından sonra Müslümanlar, birbirlerine bayramlarını kutlarlar. Bu, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirir.

2. Aile Ziyaretleri: Bayram namazı sonrası aile büyüklerini ziyaret etmek, onların dualarını almak ve birlikte vakit geçirmek adetten olan önemli bir adımdır.

Aile üyelerinden rahmetli olanların mezarlıklarına ziyaret edebilir ve mezarını düzenleyebilir, mezarına su döküp Kuranı Kerim okuyabiliriz.

Peki, kimleri ziyaret edebiliriz? İşte bir hadisi şerif ile açıklık getirelim.

Fasık olan, günah işlememize sebep olacak akrabayı ziyaret lazım değildir.

Fakat salih olan akrabayı ziyaret gerekir. Salih arkadaşları ziyaret de çok sevaptır. Ziyaret, yalnız Allah rızası için olmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, köydeki arkadaşını ziyarete gider. Hak teâlâ, buna bir melek gönderir. Melek o adama der ki:

- Böyle nereye gidiyorsun?

- Bu köyde bir arkadaşım var. Onu ziyarete gidiyorum.

- Bunun sana bir iyiliği, bir yardımı dokundu da onun için mi gidiyorsun?

- Hayır, sırf Allah rızası için ziyaretine gidiyorum.

- Müjdeler olsun sana! Beni Allahü teâlâ gönderdi. Hiçbir karşılık beklemeden arkadaşını ziyarete gittiğin için Allahü teâlânın sevgisine mazhar oldun.) [Hâkim]

Bir din kardeşini ziyaret edene bir melek, "Ne mutlu sana, Cennete girmiş oldun" der. Hak teâlâ da buyurur ki: Benim için ziyaret eden kuluma, Cennette hoşlanacağı mükafatlar vereceğim" [Bezzar]

3. Hayır İşleri ve Sadaka: Bayramın sevincini paylaşmak adına hayır işleri yapmak ve sadaka vermek, ibadetin tamamlanması için önemli bir husustur.

4. Dua ve İbadet: Bayram namazından sonra da dua etmek ve ibadetlere devam etmek, bu özel günün manasını daha da derinden hissetmek için önemlidir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLANIR VE NE ZAMAN BİTİRİLİR?

Teşrik Tekbiri, " Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd" şeklinde okunur. Bu tekbir, bayramın coşkusunu ve Allah'a olan şükranını ifade etmek amacıyla getirilir.

Kurban Bayramının arifesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir.

Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. (Halebi-yi kebir)

BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE BAYRAMLAŞILIR MI?

Evet, bayram namazından önce Müslümanlar birbirlerine bayramlarını kutlarlar. Bu, sevinçli ve birlik dolu bir atmosfer oluşturur.

Ancak, bayramlaşma genel olarak Bayram Namazı çıkışında ve sonrasında bayramlaşılması daha eftaldir, daha iyidir.

Sonuç olarak, bayram namazı öncesinde ve sonrasında belirli adımların takip edilmesi, ibadetin anlamını daha derinden hissetmek ve bu özel günün manasını tam olarak yaşamak için önemlidir.

Müslümanlar, bu özel zamanı ruhsal ve fiziksel olarak hazırlanarak en güzel şekilde değerlendirebilirler.