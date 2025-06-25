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Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran savaşında ateşkesin sağlanmasının ardından benzin fiyatları düşüşe geçti. Savaş zamanında zamlanan akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasıyla akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu. Vatandaş benzin ve mazota indirim geldi mi sorusuna cevap aramaya başladı.

İsrail ve İran arasında geçen savaş, akaryakıt fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte brent petrolün fiyatı 80 dolara yaklaşarak zirveyi gördü. Benzin ve mazota gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu oldu.

Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti! - 1. Resim

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İsrail-İran savaşında ateşkes sağlanmasıyla petrol fiyatları düşüşe geçti. Petrol fiyatlarının düşüşü benzin fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geleceğini açıkladı.

Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti! - 2. Resim

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Brent petrolün düşüş eğilimini devam ettirmesi durumunda akaryakıt fiyatları indirime girecek. İsrail-İran savaşının durmasıyla 1 lira 66 kuruş ucuzlayan motorine 26 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim gelmesi tahmin ediliyor.

Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti! - 3. Resim

İSLAM MEMİŞ İNDİRİM SİNYALİNİ VERDİ: BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM!

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "Petrol 66,74 dolara geriledi. Böylece pompa fiyatlarına indirim gelecek demek" ifadelerini kullandı.

Benzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti! - 4. Resim

25 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

Ankara: 52,14 TL
İstanbul: 51,48 TL
İzmir: 52,51 TL

MOTORİN

Ankara: 53,89 TL
İstanbul: 53,02 TL
İzmir: 54,23 TL

LPG

Ankara: 24,91 TL
İstanbul: 25,07 TL
İzmir: 24,81 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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