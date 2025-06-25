Sadettin Kılıç kimdir?

Burhaniye'nin eski din görevlilerinden, tarihi Kocacami’nin imamlarından Sadettin Kılıç’ın cenazesinin Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi yanına gömülmek istenmesi gerginliğe neden olmuştu. Bu gelişme üzerine Sadettin Kılıç hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Balıkesir Burhaniye'nin sevilen din görevlilerinden, tarihi Kocacami’nin eski imamı Sadettin Kılıç vefat etti. Dört gün önce vefat eden Kılıç'ın, vasiyetinde Eski Burhaniye Belediyesi binasının yanında bulunan Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi yanına gömülmek istediği belirtildi.

SADETTİN KILIÇ KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen Sadettin Kılıç, 65 yıl Burhaniye'de hizmet etmiştir.

Uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alan Kılıç, Diaynet TV'nin, Bir Asır Bir Çınar adlı belgesel programına da konuk olmuştu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar Kocacami’de imamlık yapan Sadettin Kılıç’ın cenazesi, vasiyeti nedeniyle görev yaptığı camideki türbe bahçesine defin edilmek için 4 gün bekletilince ilçede adeta bir kriz çıktı.

Sevilen imam için vatandaşlar da seferber olup türbeye defin istedi. Belediye izin vermedi, çevik kuvvet saatlerce olay çıkmaması için bekledi.

Son olarak Cumhurbaşkanlığından gelen izinle 88 yaşındaki emekli imam Muhyiddini Rumi Hazretleri Türbesi’nin bahçesine defin edildi.