BİLSEM sınav sonuçları 2024 açıklanarak MEB sayfasında ulaşılabilir oldu

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında araştırılıyor. BİLSEM sınavı sonuçları için gözler 18 Nisan'a çevrilmişti. Sonuçlar MEB sayfasında duyuruldu. Peki, BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? 2024 BİLSEM sınav sonucu öğrenme 2024...

BİLSEM sonuçları 2024 sorgulama merak konusu oldu. 10 Şubat - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan BİLSEM ön değerlendirme sınavlarının sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde yani bugün açıklandı. Sonuçlara göre öğrenciler resim, müzik, sanat ve zihinsel yetenek gibi farklı alanlarda yerleşecekler. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 BİLSEM sınav sonucu öğrenme 2024...

2024 BİLSEM SINAV SONUCU ÖĞRENME 2024

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 18 Nisan 2024 Perşembe, yani bugün duyuruldu.

BİLSEM sonuçları 2024 ekranına ulaşabilmek için e-Okul sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmak yeterli olacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARININ ARDINDAN NELER YAPILMALI?

Sonuçların açıklanmasının ardından ön değerlendirme ve itiraz başvurularının değerlendirilmesi ve bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden 15 Mayıs 2024'te açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavlarında, yetenek puanlarını geçen adaylar, Bilim Ve sanat Merkezi kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt işlemleri 31 Temmuz 2024'te açıklanacak. Adaylar bireysel değerlendirme sonuçları sonrasında kayıtlarını 5 - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaptırabilecek.