İngiltere Premier Lig’de haftanın mücadelesi başlıyor! Brighton Liverpool maçı için nefesler tutulurken karşılaşmaya geri sayım başladı. Gözler Ferdi Kadıoğlu'ndayken futbolseverler ''Brighton Liverpool maçı nerede izlenir, hangi kanalda?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Liverpool ligde oynadığı 30 maçta topladığı 49 puanla üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi veriyor. Brighton ise 30 hafta sonunda 40 puanla 12. sıra bulunuyor. Peki, Brighton Liverpool maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi, oynayacak mı?

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Brighton Liverpool maçı bugün beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 31. haftasında oynanacak Brighton Liverpool maçı 21 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Mücadele bugün Amex Stadyumu’nda saat 15.30'da başlayacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Müsabakayı ise Darren England yönetecek.

BRIGHTON LIVERPOOL MUHTEMEL İLK 11

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Milner, Groß, Gómez, Hinshelwood, Minteh, Welbeck

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo, Ekitiké

