Milli maç için geri sayım sürerken 2026 FIFA Dünya Kupası’nın takvimi ve Avrupa elemelerindeki son tablo netleşti. Dünya Kupası ne zaman başlıyor sorusu ise gündemde yerini aldı. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu tarihleri ve milli maç detayları...

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Açılış karşılaşması Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteca Stadı’nda oynanacak. Yeni formatıyla dikkat çeken organizasyonda bu kez 48 takım mücadele edecek.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Milli Futbol Takımı Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik yarı final mücadelesi 26 Mart 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de başlayacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Final mücadelesi ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplam 54 takım mücadele etti. Eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım doğrudan finallere katılma hakkı elde etti. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 ekip ile UEFA Uluslar Ligi performansına göre belirlenen 4 takım, play-off aşamasında mücadele edecek.

Play-off turunda 16 takım dörderli dört ayrı yol üzerinden karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda her gruptan bir takım daha Dünya Kupası bileti alacak. Avrupa’dan turnuvaya katılacak toplam takım sayısı böylece 16’ya ulaşacak.

