Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı AXA Sigorta Kupa Voley final maçı 24 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın nerede oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda gösterileceği araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Sarı lacivertli ile Turuncu beyazlı iki yıldız voleybol takımı Kupa Voley final maçında karşılaşacak. Maçın nerede, saat kaçta ve hangi kanalda gösterileceği detayları haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE OPET FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı ile oynanacak Kupa Voley final maçı 24 Mart 2024 Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ KARNELERİ

Fenerbahçe; çeyrek final maçında Sarıyer Belediye'yi 3-0 yenerek yarı finale, Türk Hava Yolları'n 3-1 yenerek finale yükseldi. Sarı Melekler, AXA Sigorta Kupa Voley'de 8 kez final oynadı ve 3 kez şampiyonluk yaşadı. En son 2016 - 2017 sezonunda şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit; çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yenerek yarı finale, Vakıfbank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Kupa Voley'de 13 kez final oynayan Kaplanlar 9 kez şampiyonluk yaşadı.