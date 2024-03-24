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Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı AXA Sigorta Kupa Voley final maçı 24 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın nerede oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda gösterileceği araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Sarı lacivertli ile Turuncu beyazlı iki yıldız voleybol takımı Kupa Voley final maçında karşılaşacak. Maçın nerede, saat kaçta ve hangi kanalda gösterileceği detayları haberimizde yer alıyor. 

FENERBAHÇE OPET FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı ile oynanacak Kupa Voley final maçı 24 Mart 2024 Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

MAÇ KARNELERİ 

Fenerbahçe; çeyrek final maçında Sarıyer Belediye'yi 3-0 yenerek yarı finale, Türk Hava Yolları'n 3-1 yenerek finale yükseldi. Sarı Melekler, AXA Sigorta Kupa Voley'de 8 kez final oynadı ve 3 kez şampiyonluk yaşadı. En son 2016 - 2017 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta? - 3. Resim

Eczacıbaşı Dynavit; çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yenerek yarı finale, Vakıfbank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Kupa Voley'de 13 kez final oynayan Kaplanlar 9 kez şampiyonluk yaşadı. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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