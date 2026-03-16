Bayram tatili ve ara tatil planları yapan elektrikli araç kullanıcıları için şarj maliyetleri bu yıl yükseldi. 2026 başında yapılan zamların ardından Mart ayı tarifeleri netleşti. Sürücüler Togg, ZES, Eşarj, Tesla Supercharger ve Shell Recharge gibi istasyonlarda tam dolum maliyetlerini ve bayram kampanyalarını merak ediyor. İşte, güncel eşarj fiyatları...

Elektrikli araç sahipleri bayram öncesi yola çıkmadan önce güncel şarj fiyatlarını merak ediyor. Mart ayı tarifeleri belirlenirken, Trugo, ZES, Tesla Supercharger ve Shell Recharge gibi önde gelen şarj istsyonlarındaki AC ve DC şarj fiyatları sabit kaldı. Bayram ve ara tatil planı yapan sürücüler, belirlenen fiyatlar üzerinden yolculuk maliyetlerini hesaplamaya başladı. İşte, güncel eşarj fiyatları...

Güncel eşarj fiyatları! Trugo, ZES, Tesla (Supercharger) ve Shell Recharge elektrikli araç şarj fiyatları ne kadar?

Yerli otomobil Togg’un altyapısını kullanan Trugo’da AC şarjlar 9,95 TL’den başlarken, 150 kW’a kadar DC hızlı şarj 13,,78 TL, 150 kW üstü hızlı şarj ise 15,36 TL’ye kadar çıkıyor. 88,5 kWh bataryaya sahip Togg T10X modelinin 150 kW üstü hızlı şarj ile tam dolum maliyeti 1.359 TL’ye ulaşıyor.

ZES 13-22 Mart tarihleri arasında 1.000 TL harcayan kullanıcılara, Nisan ayında geçerli 200 TL hediye kampanyadsını da duyurdu. AC şarjda kWh başına 9,99 TL, DC hızlı şarjda 12,99 TL, yüksek güçlü HPC istasyonlarda 16,49 TL ücret uygulanıyor. En hızlı DC şarj ile Togg T10X’in tam dolum maliyeti 1.459 TL’ye çıkıyor.

Eşarj fiyatlarını 1 Şubat’ta güncellerken Mart ayında AC şarj 9,90 TL, DC hızlı şarj 13,50 TL olarak uygulanacak.

Tesla Supercharger’da Tesla kullanıcıları 9,40 TL/kWh, diğer araç sahipleri ise 11,70 TL/kWh ödüyor.

Shell Recharge ise AC şarjda 11,99 TL, DC hızlı şarjda ise 13,50-15,99 TL arası kademeli fiyatlandırma sunacak.



GÜNCEL EŞARJ FİYATLARI MART 2026

Marka AC (Yavaş) Şarj DC (Hızlı) Şarj Notlar / Ek Detaylar Trugo (Togg) 9,95 TL 11,82 - 15,36 TL 150 kW altı: 13,78 TL / 150 kW üstü: 15,36 TL ZES 9,99 TL 12,99 - 16,49 TL HPC (180-720 kW) istasyonları 16,49 TL Eşarj 9,90 TL 13,50 TL Fiyatlar 1 Şubat'tan itibaren sabit Tesla (Supercharger) - 9,40 - 11,70 TL Tesla sahiplerine 9,40 TL / Diğerlerine 11,70 TL Shell Recharge 11,99 TL 13,50 - 15,99 TL 180 kW hıza kadar kademeli fiyatlandırma

