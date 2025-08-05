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Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde geniş çaplı yürütülen sahte diploma ve e-imza soruşturması kapsamında dikkat çeken bir isim daha kamuoyunun gündemine oturdu. Sahte belgelerle kendisini psikolog olarak tanıtan ve çeşitli platformlarda eğitimler veren Abdullah Volkan Uçak'ın aslında psikoloji eğitimi almadığı, geçmişte ise halı yıkama sektöründe faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Sahte diploma ve unvanlarla toplum sağlığını tehdit eden isimlere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gündeme oturan Volkan Uçak hipnoz videoları ile sahte psikolog skandalının baş aktörü olarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Ege Üniversitesi mezunuymuş gibi gösterilerek psikoloji diploması edinen ve seans başına binlerce lira talep eden Volkan Uçak Murat Övüç isimli sosyal medya fenomenine de seans yapmıştı. Peki, Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne?

Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde! - 1. Resim

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Volkan Uçak sahte diplomayla kendisini psikolog ve eğitmen olarak tanıtan isimler arasında gündeme oturdu.

Kamuoyunun psikolog olarak tanıdığı Volkan Uçak çeşitli televizyon programlarına katılarak psikolojik destek ve bilinçaltı terapileri sunduğunu iddia etti.

Uzun süre boyunca “uzman psikolog” kimliğiyle danışan kabul eden Uçak’ın, Ege Üniversitesi’nden alınmış gibi gösterilen lisans ve yüksek lisans diplomalarının gerçekte sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde! - 2. Resim

SAHTE PSİKOLOG VOLKAN UÇAK'IN GERÇEK MESLEĞİ NE?

Yürütülen soruşturma kapsamında Volkan Uçak’ın aslında halı yıkama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aynı yıllarda Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olarak görev yapan Uçak’ın herhangi bir psikoloji eğitimi almadığı tespit edildi.

Buna rağmen farklı şehirlerde yüzlerce danışana seans uyguladığı, 4 ofis işlettiği ve binlerce kişiye eğitim verdiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde! - 3. Resim

VOLKAN UÇAK MURAT ÖVÜÇ SEANS VİDEOSU GÜNDEMDE!

Sosyal medya kullanıcıları, Volkan Uçak’ın Murat Övüç ile gerçekleştirdiği hipnoz seansının görüntülerini kısa sürede gündeme taşıdı.

Görüntülerde Murat Övüç’ün danışan olarak seansa katıldığı ve ağladığı anlar dikkat çekti. Videonun hızla yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sahte psikolog Uçak’a tepki gösterdi.

Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde! - 4. Resim

VOLKAN UÇAK HİPNOZ GÖRÜNTÜLERİ KORKUTTU!

Volkan Uçak’ın sosyal medya ve televizyon platformlarında paylaştığı hipnoz görüntüleri ve sahte diplomayla gerçekleştirdiği uygulamalar büyük tepkilere yol açtı.

Psikoloji alanında yetkinliği olmayan bir ismin bu tür seanslar düzenlemesi, hem etik açıdan hem de kamu sağlığı açısından ciddi endişeye neden oldu.

Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir, gerçek mesleği ne? Murat Övüç hipnoz seansı videoları sosyal medyanın gündeminde! - 5. Resim

VOLKAN UÇAK TUTUKLANDI MI?

Volkan Uçak Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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