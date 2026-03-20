Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinin en büyük etabı olan İstanbul ayağında kura çekimi günü yaklaşıyor! İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, kura çekilişi nereden izlenir merak edilirken tarih için açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi!

Yoğun başvuru nedeniyle süreci yakından takip eden vatandaşlar için kura çekimi takvimine ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura sürecinin başlayacağı tarihle ilgili ipucu verdi. Peki, İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, kura çekilişi nereden izlenir?

Tarih belli oldu! İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, kura çekilişi nereden izlenir?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul’da yapılacak sosyal konutlar için kura çekimlerinin Ramazan Bayramı’nın ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor. 20-23 Mart tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul TOKİ kura süreci başlayacak.

Çekilişlerin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması öngörülürken çekilişle birlikte 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekimlerinin, önceki illerde olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilmesi bekleniyor. İstanbul TOKİ kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı şöyle:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

