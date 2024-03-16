Yan Oda konusu nedir? Yan Oda ne zaman saat kaçta?

Yan Oda dizisi Star TV ekranlarından seyirci ile buluştu. Geçen hafta cumartesi ilk bölümü yayınlanan ve büyük ses getiren Yan Oda dizisi detayları araştırılıyor. Diziyi çok beğenen izleyiciler 2'nci bölüm için sorgulamalara başladı. Peki, Yan oda konusu nedir? Yan oda nerede çekiliyor? Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, hangi günler yayınlanıyor? Detaylar haberimizde.

Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda ekran karşısına ilk bölümüyle geçti. Şevval Sam'ın Yasak Elma'dan sonra ekranlara geri döndüğü ve partnerinin Caner Cindoruk olduğu Yan Oda dizisi büyük beğeni topladı. Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda konusu merak ediliyor. Yan Oda'nın ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Peki, ekranların yeni fenomeni Yan Oda'nın ikinci bölümü ne zaman? Yan Oda konusu ne? Yan Oda dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor?

YAN ODA KONUSU NE?

Kariyeri düşüşte bir sunucu olan Sevgi (Şevval Sam) ve ülkenin önde gelen iş insanı Fikret (Caner Cindoruk), herkesten gizli bir nikahla hayatlarını birleştirirler. Fakat şimdi onları işin en zor kısmı beklemektedir. Haberi aileleriyle paylaşırlar ama hiç kimse bu evliliği iyi karşılamaz.

YAN ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı “Yan Oda” dizisi İstanbul’da çekiliyor. Yan Oda İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilmektedir.

Yan Oda dizisi, cumartesi günleri saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

YAN ODA OYUNCULARI KİM?

Şevval Sam

Caner Cindoruk

Nazan Kesal

Melek Baykal

Onur Seyit Yaran

Derya Pınar Ak

Derya Karadaş

Nezaket Erden

Bülent Polat

Mehmet Bilge Aslan

Nazlı Çetin

Nilsu Yılmaz

Samet Kaan Kuyucu

İrem Kübra Bakırtaş