Altı yasal bahis şirketinden dördü verileri vermemiş!

Pazartesi akşamı HT Spor'da sevgili Ahmet Selim Kul çok kritik bir bilgiyi paylaştı!

TFF, Spor Toto'ya bağlı altı yasal bahis şirketinden sadece iki tanesinden verileri alabilmiş!

Diğer dört tanesi verileri TFF'ye vermemiş!

Şimdi bu bilgi; şirket olarak yasal bahiste henüz işin yaklaşık yüzde yetmişi hakkında elimizde bir veri yok demektir. Sadece yüzde 30'unu öğrenmişiz.

Dört yasal bahis firması müşterilerinin bilgilerini paylaşmıyor.

Böyle bir hakları var mı? TFF'ye güvenmiyorlar mı?

Verileri veren iki bahis şirketi neden verdi?

Bu ve buna benzer sorulara cevap aranıyor!

Artık tespit edilen (1024+47) futbolcu, 152 hakem bilgisi net değil. Tespit edilmeyenlerin sayısını bilen yok!

*****

Tahkim'e gidenler ve gitmeyenler!

Hiçbir kulüp, hiçbir futbolcu, hiçbir hakem, hiçbir TFF mensubu ayrıcalık görmemeli.

En ufak bir orantısız ceza ya da itibar suikastı onarılması imkânsız tahribatlara yol açıyor.

Çok sayıda hakem, Tahkim Kuruluna gitmemiş!

Kimisi, suçunun farkında!

Kimisi de "Tahkim'e başvurmak için 20 bin TL harç yatıracağım. 8 aylık cezam, 45 güne inse ne olacak ki, hakemlik hayatım yine bitecek!" diyormuş!

*****

Her bilgiye ihtiyatlı yaklaş!

Zorbay Küçük, 20 gün önce tam anlamıyla "yargısız infaza" uğradı!

1) TFF ve Hukuk Kurulu, sevk etmeden önce gereken dikkat ve özeni göstermedi.

2) Zorbay Küçük'ü kimse savunmadı, "durun bir dakika" diyen çıkmadı!

3) O kulüpler, o başkanlar, o açıklamaları için "pardon" bile demediler!

*****

Türk hakemliği bitmiş!

Dünya Kupası elemelerinin son haftasında Karadağ-Hırvatistan maçı vardı.

Hırvatistan, Dünya Kupasını önceden garantilemiş, Karadağ'ın da hiçbir iddiası yoktu. Zaten tribünler de bomboştu.

Zorluk derecesi "sıfır" olan bu maça Halil Umut Meler'in tayin edilmiş olması Türk hakemliğinin artık gözden çıkarıldığının bir göstergesiydi.

Elit hakemimize, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç verilmedi.

Meler, bu son maçta bir penaltıyı atladı; VAR çağırdı, monitöre gitti, dakikalarca seyretti. İçine sinmemiş olmalı.

Zaten son gittiği maçlarda çok sayıda ihlali atlamış ve hep VAR'a yaslanmıştı.

Yardımcısı ve aynı zamanda Hakem İşleri Müdürü olan Abdullah Bora Özkara da bir ofsayt bayrağı çekti ki, tüy dikti! Kariyerine yakışmadı. Galiba yorgundu. İkisi için de iyi olmadı.

Meler'in önce ekibi dağıtıldı, şimdi de maalesef kendisi dağıldı. Çok yazık!

*****

Hakem camiası kendi etti, kendi buldu!

MHK talimatları; çoğu zaman adama göre düzenlenir.

2000'li yılların başında PFDK'dan ancak bir yıl ceza alan hakemin, ömür boyu ilişiği kesiliyordu.

Sonra birileri için bu altı aya, daha sonra üç aya, yetmedi, 45 güne çekildi.

Bugün; bunun bedelini genç nesil ödüyor.

*****

Samsunspor'u bir de şöyle hayal edin!

Samsunspor'un yerinde üç büyüklerden biri olsaydı; ilgi çok başka olurdu.

Konferans Ligi'nde tarihi bir başarı yakaladılar.

Üç büyüklerin o derin kadrolarında iki üç oyuncu eksik olunca ciddi mazeret oluyor.

Samsunspor son Avrupa maçında neredeyse kadrosunun üçte birinden mahrumdu!

Ntcham, Afonso Souza, Coulibaly sakattı!

Cherif Ndiaye de UEFA'ya verilen listede yoktu!

Hepsi de ideal on bir oyuncusu; Samsunspor'u millî aradan sonra bir de böyle hayal edin!