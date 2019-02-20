Ünlü şarkıcı, 1 Mart’ta Gürcistan’ın Batum şehrinde bulunan Sheraton Otel’de sevenleriyle buluşacak. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürman, yoğun istek üzerine ilk defa komşu ülke Gürcistan’da sahne alacak.
Öykü Gürman Batum yolcusu
20.02.2019 - 02:50 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemde oyunculuktaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Batum yolcusu…
Etiketler : öykü gürman,batum,
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