Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı, 1 Mart’ta Gürcistan’ın Batum şehrinde bulunan Sheraton Otel’de sevenleriyle buluşacak. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürman, yoğun istek üzerine ilk defa komşu ülke Gürcistan’da sahne alacak.