Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV100’ün haberine göre dizinin bu hafta izleyiciyle buluşacak bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ergüney, yaklaşık 25 yıldır çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyiciyle buluştu.