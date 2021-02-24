TV100’ün haberine göre dizinin bu hafta izleyiciyle buluşacak bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ergüney, yaklaşık 25 yıldır çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyiciyle buluştu.
Kuruluş Osman dizisine sürpriz transfer
24.02.2021 - 13:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başarılı oyuncu Burak Özçivit’in başrolünde oynadığı Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Etiketler : kuruluş osman,şahin ergüney,dizi,
770091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/770091.aspx
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