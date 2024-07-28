Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı 81 yaşındaki Hayriye Özer, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özer'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 81 yaşındaki kızı Hayriye Özer 5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında ailesi ve komşularıyla birlikteyken fenalaştı.

Balıkesir’de bir hastaneye kaldırılan Özer'in beynine pıhtı attığı tespit edildi ve 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ailesinin talebi ve doktorların da izniyle İstanbul'a getirilen Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu. Doktorların yakın ilgisi için teşekkürlerini ileten Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.