Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aşık Veysel&#039;in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı 81 yaşındaki Hayriye Özer, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özer'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 81 yaşındaki kızı Hayriye Özer 5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında ailesi ve komşularıyla birlikteyken fenalaştı.

Balıkesir’de bir hastaneye kaldırılan Özer'in beynine pıhtı attığı tespit edildi ve 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ailesinin talebi ve doktorların da izniyle İstanbul'a getirilen Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu. Doktorların yakın ilgisi için teşekkürlerini ileten Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı - 2. Resim

İstanbul Valisi Davut Gül, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktıAttan düşüp kemiklerini kırmıştı! Modern pentatloncu Buğra Ünal ilk olmanın gururunu yaşıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı - Magazin12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladıDilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu - MagazinSebebi belli olduSafiye Soyman'ın oğlunun vefatının ardından Banu Alkan'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekti - MagazinAcı haberin ardından yaptığı paylaşım tepki çekti'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - Magazin'Bizimkiler'in komşuları birbirine girdi!Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor - MagazinOğlu yaşamını yitirdi! Seda Sayan cenazeye katılmıyorHarun Akaröz’ün vefatının ardından Safiye Soyman’ın sözleri yürek yaktı: Bütün hayatımı ona adadım - MagazinVefatının ardından sözleri yürek yaktı: Hayatımı ona adadım
Sonraki Haber Yükleniyor...