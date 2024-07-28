Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. Polat çiftinin 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dilan Polat’ın avukatı tahliye istedi. Polat’ın tahliye talebinin ‘kaçma şüphesi’ nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat’la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise Polat’ın tahliye talebini reddetti. Sabah’ın haberine göre; Polat’ın tahliye talebinin kaçma şüphesi nedeniyle kabul edilmediği ortaya çıktı.

Polat hakkında kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin olup savunmasının alınmadığının altını çizen mahkeme istenen ceza miktarını dikkat alıp kaçma şüphesi nedeniyle tahliye talebini reddetti.