Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu

Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu

Magazin Haberleri

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. Polat çiftinin 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dilan Polat’ın avukatı tahliye istedi. Polat’ın tahliye talebinin ‘kaçma şüphesi’ nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat’la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu - 1. Resim

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise Polat’ın tahliye talebini reddetti. Sabah’ın haberine göre; Polat’ın tahliye talebinin kaçma şüphesi nedeniyle kabul edilmediği ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilme sebebi belli oldu - 2. Resim

Polat hakkında kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin olup savunmasının alınmadığının altını çizen mahkeme istenen ceza miktarını dikkat alıp kaçma şüphesi nedeniyle tahliye talebini reddetti.

Düzenleyen:  - Magazin
Uygun fiyatlı iPhone bekleyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?Naci Görür'den "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" anketine tepki: Bu kadar çabuk unutamazsınız!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Safiye Soyman'ın oğlunun vefatının ardından Banu Alkan'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekti - MagazinAcı haberin ardından yaptığı paylaşım tepki çekti'Bizimkiler'in binasında komşular birbirine girdi: Cemil'in ev sahibi isyan etti - Magazin'Bizimkiler'in komşuları birbirine girdi!Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor - MagazinOğlu yaşamını yitirdi! Seda Sayan cenazeye katılmıyorHarun Akaröz’ün vefatının ardından Safiye Soyman’ın sözleri yürek yaktı: Bütün hayatımı ona adadım - MagazinVefatının ardından sözleri yürek yaktı: Hayatımı ona adadımSafiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti - MagazinSafiye Soyman'ın acı günüKadir Ezildi’nin yıllardır görüşmediği babası sessizliğini bozdu! Mesleği de öğrenenleri şaşırttı - MagazinGörüşmediği babası ortaya çıktı! Mesleği de şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...