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Aşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı

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Aşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı

Magazin Haberleri

90'ların ünlü şarkıcılarından Aşkın Nur Yengi’nin son hali görenleri şaşırttı. 12 kilo veren sanatçı, zayıflama sırrını “Günde iki öğün yemek. Gayet sağlıklı oluyorsun o zaman. 16 saat boyunca yemiyorsun" sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Antik Kent'te konser veren Aşkın Nur Yengi, sahne öncesi kamera karşısına geçti. Ay İnanmıyorum, Yabani, Susma ve İki Satır Yara gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.

Aşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı - 1. Resim

Yengi, Cumartesi Sürprizi'ne yaptığı açıklamada 12 kilo verdiğini söyleyerek, "Günde iki öğün yemek. Gayet sağlıklı oluyorsun o zaman. 16 saat boyunca yemiyorsun. Sonra da yavaş yavaş küçülüyorsun" dedi.

Aşkın Nur Yengi 12 kilo vererek iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını açıkladı - 1. Resim

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Artık albüm çıkarmayacağını söyleyen sanatçı, eylül ayında Sezen Aksu imzalı yeni şarkısını çıkaracağını duyurdu. Aşkın Nur Yengi düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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