Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti! Suçu asistana attı

Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Banu Alkan'ın evladını kaybeden Safiye Soyman'a başsağlığı dilemek için yayınladığı videoya yabancı müzik koyması ve dünyaca ünlü şarkıcıları etiketlemesi tepki çekti. Paylaşımı silen Alkan, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Açıklaması da çok konuşulan Alkan paylaşımı asistanının yaptığını belirtti.

Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken Dünya Güzellerim programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı tepki çekti.

Banu Alkan, Instagram hesabından Dünya Güzellerim çekiminde bir videoyu yabancı müzik ekleyerek paylaşıp başsağlığı diledi. Paylaşıma Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri etkileyen Alkan, "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü.

Paylaşımın ardından ünlü isme sosyal medyada "Bu size uymamış", "Taziye için bu müzik olmamış" gibi yorumlar yapıldı. Müzik ve etiketlerden dolayı eleştirilerin hedefi olan Banu Alkan, açıklamayı silerek cevap verdi.

Olumsuz yorumlarla ilgili yasal yollara başvuracağını söyleyen Alkan "Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikayemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu" dedi.