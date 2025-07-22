Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 12:05 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 12:08 - Güncelleme:

Yeni klibi 'Cansın' için Artvin yaylalarında kamera karşısına geçen Pınar Yıldız, atlı sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Boynundan yaralanan ve hafıza kaybı yaşayan Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı ‘Cansın’ için Artvin’in yaylalarında gerçekleştirilen klip çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. İlgili Haber Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! İşte bölüm başı aldığı ücret... Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği klibin atlı sahnesinde, şarkısını at üzerinde seslendiren Yıldız, dengesini kaybederek dört nala koşan attan düştü. GÖZLEM SÜRECİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU Çekimlerden önce at binme eğitimi aldığı öğrenilen Yıldız, kazanın ardından boynundan ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Habertürk’ün haberine göre, kısa süreli hafıza kaybı da yaşayan şarkıcı, birkaç gün süren tedavi ve gözlem sürecinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız