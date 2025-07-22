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Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni klibi 'Cansın' için Artvin yaylalarında kamera karşısına geçen Pınar Yıldız, atlı sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Boynundan yaralanan ve hafıza kaybı yaşayan Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı ‘Cansın’ için Artvin’in yaylalarında gerçekleştirilen klip çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar... - 1. Resim

Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği klibin atlı sahnesinde, şarkısını at üzerinde seslendiren Yıldız, dengesini kaybederek dört nala koşan attan düştü.

Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar... - 2. Resim

GÖZLEM SÜRECİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Çekimlerden önce at binme eğitimi aldığı öğrenilen Yıldız, kazanın ardından boynundan ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar... - 3. Resim

Habertürk’ün haberine göre, kısa süreli hafıza kaybı da yaşayan şarkıcı, birkaç gün süren tedavi ve gözlem sürecinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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