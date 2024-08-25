Seher Dilovan ameliyat olacağını gözyaşları içerisinde duyurmuştu! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama

İsviçre’nin Cenevre ilçesinde bir köye yerleşen Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçtiğimiz günlerde çektiği bir videoyla gözyaşları içerisinde ameliyat olacağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşımla sağlık durumunu açıkladı.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçtiğimiz yıllarda İsviçre'ye taşınmıştı. Cenevre’de köy hayatı yaşayan şarkıcı, şimdilerde doğa ile iç içe bir hayat sürüyor.

Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkutmuştu. Dilovan, gözyaşları içerisinde ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istemişti.

Ünlü şarkıcının hayranları ameliyat olacağını öğrenince korkmuş ve Dilovan’ın sağlık durumunu merak etmişti.

Şarkıcıdan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Dilovan, çektiği videoda şunları ifade etti:

“İnanın ki korkulacak üzülecek bir durum yok. Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hemen hemen birçok insanın başına gelebilecek bir durum yaşıyorum. Ve korkacak, üzülecek bir durum yok. Kötü ve korkunç bir durum da söz konusu değildir.”