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Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor!

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Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor!

Magazin Haberleri

Teşkilat dizisindeki rolüyle çok konuşulan İlker Aksum geçtiğimiz yıl Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftten bebek müjdesi geldi.

Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan İlker Aksum, geçtiğimiz sene Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti.

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, nefes terapistliği yapan Dilay Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile.

Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor! - 1. Resim

Çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değilken anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden daha bir paylaşım gelmedi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor! - 2. Resim

İlker Aksum, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Siyah Kalp dizisinde rol alacak. Oyuncu, çekimleri Kapadokya'da yapılacak Tims&B imzalı dizde Tahsin rolünü oynayacak.

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