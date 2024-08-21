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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı

Magazin Haberleri

Yayınlandığı dönemde çok izlenen 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, 2016'da Türk vatandaşı olmuştu. İsmini değiştiren oyuncu yeni adını duyurdu.

Alman oyuncu Wilma Elles, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle geniş çevrelerce tanınmış ve kariyerine Türkiye'de devam etmişti.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı - 1. Resim

2016'da Türk vatandaşı olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Gecede oyuncuyu, eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de yalnız bırakmadı.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı - 2. Resim

Muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncu, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İsmini de değiştirdiğini söyleyen Elles; "İsmim Mücella oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı - 3. Resim

İsmin sözlükteki anlamı “Cilâlanmış, parlatılmış, cilâlı, parlak” anlamına gelmektedir.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı - 4. Resim

WİLMA ELLES 2022'DE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Oyuncu, 16 Aralık 2022'de Avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
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