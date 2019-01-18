Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi
18.01.2019 - 20:25 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı,
598972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/598972.aspx
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