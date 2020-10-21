Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Theresa Cutajar’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti
21.10.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar’ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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