Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Theresa Cutajar’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.